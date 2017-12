Mãe e filho tentam salvar cachorro que caiu em tanque de peixes, mas morrem afogados

Uma mulher de 53 anos e o filho dela, de 27 anos, morreram afogados em um tanque de criação de peixes, em uma fazenda de Bariri (SP) neste sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o cão da família caiu no tanque e a mulher foi tentar resgatá-lo, mas não conseguiu. O filho dela foi tentar ajudar quando viu a mãe se afogando, mas não conseguiu nadar.

O marido da mulher e pai do jovem estava dormindo quando tudo isso aconteceu. No fim da tarde, ele acordou e foi procurar a dupla, mas encontrou já o corpo da mulher boiando no tanque. O corpo do filho foi encontrado na manhã deste domingo (24), pelos bombeiros.

Segundo a PM, as vítimas moravam na fazenda. O cachorro foi resgatado com vida. O caso será investigado.