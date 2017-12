Mãe e filha se reencontram 7 anos depois de pai sequestrar menina

Depois de sete anos longe da filha, a brasileira Claudia Dias de Carvalho Boutros, de 39 anos, reencontrou Gabriella Boutros, de 13 anos, nesta quinta-feira (28), no Líbano. A garota foi sequestrada pelo pai libanês.

“Olá, fala inglês mesmo pra todo mundo”, diz Cláudia durante a gravação que ela divulgou nas redes sociais ao lado da filha. “Eu estou aqui com minha mãe”, fala Gabriella, que já não fala muito bem o português e se comunica melhor em inglês e árabe. “Ai que lindo”, agradece a mãe, que ficou 25 dias no Líbano esperando a menina.

“Doutor [José] Beraldo [advogado de Cláudia] eu tô aqui com a Gabriella. Está sendo discutido muitas coisas e logo mando notícia. Estou aqui com advogado, o pai da Gabriella...”, informa Claudia sobre a conversa com representantes do seu ex-marido, o empresário libanês Pedro Boutros, de 49 anos, sobre a decisão da Justiça do Líbano em devolver a guarda da filha do casal à mãe.

Depois da separação a guarda já era de Claudia, porém, em 2010, o empresário foi até São Paulo, pegou a filha, na época com 5 anos, e sem autorização e com documentos falsos, levou Gabriella para Trípoli. Em outubro deste ano, a Justiça libanesa atendeu os advogados da mãe e definiu que a adolescente fique com ela.

Viagem

Após a decisão da justiça, um libanês que mora em São Paulo presenteou Claudia com passagens para Beirute, onde ela chegou no dia 3 de dezembro, mas não encontrou a filha porque Pedro fugiu com ela para Beirute. Após negociações, ele foi até um lugar combinado para discutir a devolução da garota.

Segundo o advogado da brasileira, Beraldo, um defensor no Líbano está com Claudia para ajudar na repatriação da menina. "Todos estão no consulado brasileiro em Trípoli para resolver essa situação", explicou Beraldo.

"O impasse está no fato de o pai da Gabriella alegar que é arriscado a filha voltar para o Brasil. Ele diz que aqui será perigoso para ela. Apesar disso, acredito que a Justiça libanesa fará cumprir a decisão de devolver à menina à mãe".

Procurados

Quando Pedro e Gabriella deixaram o Brasil, eles começaram a ser procurados pela Interpol. Caso saia do Líbano, o empresário será preso e deve responder peo crime no Brasil, Já a jovem teria que ser repatriada. A medida não vale enquanto pai e filha estiverem no Líbano.

A justiça brasileira já havia dado a guarda definitiva de Gabriella a Claudia, em 2012, mas apenas em 13 de outubro deste ano, a Corte de Trípoli reconheceu o direito e decidiu tirar a guarda de Pedro.