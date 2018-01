Mãe e bebê de oito dias são mortos a tiros em Anápolis

Atualizada às 9h53.

Uma jovem de 21 anos e seu bebê de 8 dias foram mortos a tiros dentro de casa no Setor Las Palmas, em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (24). Laura Catrine da Conceição Alves e a recém-nascida estavam sozinhas no imóvel quando um homem chegou atirando e em seguida fugiu.

Segundo familiares, a jovem estaria recebendo ameaças de um ex-namorado, que está foragido do presídio de Jaraguá. A perícia, de acordo com a TV Anhanguera, encontrou mais de 30 cápsulas de uma pistola 9 milímetros, mas a arma não foi localizada.

Os corpos de Laura e da recém-nascida estão sendo velados na Igreja do Evangelho Quadrangular no mesmo setor onde elas moravam. Os sepultamentos estão programados para às 17h no Cemitério São Miguel, no município.