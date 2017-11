Mãe de aluno morto em sala de aula de Goiânia desabafa e relata falta de amparo do Colégio Goyases

Bárbara Melo, mãe de João Pedro Calembo, de 13 anos, morto dentro da sala de aula no dia 20 de outubro, utilizou as redes sociais esta semana para relatar a falta de amparo do Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia.

Segundo a mãe de três filhos, um mês depois da tragédia, que deixou dois alunos mortos e quatro feridos, ela teve dois atendimentos psicológicos, assim como um dos filhos dela. O outro, no entanto, não teve oportunidade. “É bom lembrar também, que o colégio não está pagando por isso. A equipe de psicólogos é voluntária. Em 31 dias, foi isso, para alguém que teve o filho brutalmente assassinado dentro da sala de aula de um colégio particular, cujo slogan foi recentemente alterado para Educando com Amor”. Quanto a esses profissionais voluntários, ele teceu elogios.

Outro pedido feito pela família de João Pedro Calembo é que os demais filhos matriculados na escola tivessem aulas em casa por um período. “E isso aconteceu duas vezes até hoje, por duas horas”, relatou.

A mãe também comenta que as professoras não ligaram para os filhos que continuam na escola, assim como a coordenadora, que “cuidou deles tantos anos“.

O caso

No dia 20 de outubro um aluno levou uma arma da mãe dele, que é militar, para dentro da sala de aula do colégio e atirou contra os colegas, matando João Pedro Calembo, de 13 anos, e João Vitor Gomes, 13, e deixando outros quatro estudantes feridos.

O adolescente foi apreendido e relatou ter sofrido bullyng de João Pedro, mas os familiares negam a acusação.

Veja o relato na íntegra da mãe de João Pedro Calembo, Bárbara Melo:

Eu gostaria que vocês que têm acompanhado toda a nossa luta e sofrimento tomassem conhecimento de algumas coisas. Tudo o que eu disser em alguma reportagem, podem ter certeza que eu tenho como comprovar. Eu não digo nada levianamente para defender nem mesmo um filho, primeiramente, porque não precisamos e acima de tudo, porque a "tragédia" fala por si só. Embora tenhamos relutado para enxergar alguns fatos, aos poucos tudo vai se descortinando e o inevitável aparece: a verdade. E é o que temos pedido a Deus, que não nos deixe envergonhados e confundidos. Confiamos a vida da única riqueza que Leonardo e eu possuímos, nossos filhos, por 6 anos ao Colégio Goyases.

Mas eu os conheci primeiramente, como prestadora de serviço por nossa agência de publicidade. Foi então, que matriculamos as crianças lá, inicialmente João Pedro e Gustavo, e posteriormente, o Davi em virtude da faixa etária.



Eu não só coloquei os filhos na escola, como indiquei para muitas das minhas amigas, que confiaram em mim e matricularam suas filhas e filhos no colégio pela minha indicação. E, muitas delas, relatam que quando foram matricular a criança no colégio ouviram da escola que meus filhos eram diferenciados, que eram crianças muito respeitosas.



Me lembro também de como a diretora um dia se referiu aos meus três, dizendo que eles tinham "brio" (honra e dignidade), que eram polidos, e, mais uma vez, diferenciados!



Entre nossos amigos a afirmação é unânime, não preciso dizer.



Como mãe, afirmo, sim, meus três filhos tinham muitos defeitos, não houve um só dia que eles não foram corrigidos. Léo e eu exaustivamente instruímos e procuramos ser exemplo. Sou brava. Eu sei corrigir, mas sei defender e é por isso que estou aqui.



Ao ouvir o dono do colégio dizer que estava dando TOTAL apoio às famílias que foram vítimas no caso eu me coloquei a pensar sobre o que ele estava querendo dizer com aquilo. Foi então que uma amiga, também mãe na escola, me disse ainda bem que eles estão amparando vocês em tudo né amiga? Oi??????? Infelizmente, não. Tenho a dizer, que Léo e eu fomos ao colégio no dia 07/11 pedir que Gustavo e Davi tivessem aula em casa.

E isso aconteceu duas vezes até hoje, por duas horas. A professora Mércia é excelente por sinal! Obrigada, Mércia, eu sei que nada é culpa sua... Gustavo teve dois atendimentos psicológicos e eu dois. Não conseguimos para o Davi. É bom lembrar também, que o colégio não está pagando por isso. A equipe de psicólogos é voluntária. Em 31 dias, foi isso, para alguém que teve o filho brutalmente assassinado dentro da sala de aula de um colégio particular, cujo slogan foi recentemente alterado para "Educando com Amor". Sim, muito amor, no entanto, as professoras do Gustavo e Davi até hoje não fizeram UMA LIGAÇÃO para eles. Nem sequer a coordenadora, que cuidou deles há tantos anos! Os colegas de sala, procuram entre si nosso número de Whatsapp para entrar em contato com o Gustavo dizendo que estão com saudades.... As crianças têm muito o que ensinar, mesmo! Elas são mais verdadeiras. Que pena, família Goyases! Eu pensei que fosse verdade! Eu queria muito que tivesse sido, mas não foi! Vocês falharam com nossa família! Eu não vou nem dizer da parte legal, pois teremos local e momento pra isso! Vocês têm sido muito aplaudidos e nós, hostilizados, talvez, porque ninguém saiba o que está por trás de tudo o que está acontecendo. Mas contra fatos não há argumentos! A verdade vencerá! E assim como vocês me disseram em OFF, que poderiam vender tudo o que tem para pagar o melhor advogado e provar que não tem NENHUMA responsabilidade em nada, EU DIGO, não precisarei vender sequer uma meia, para provar o contrário.