Mãe da à luz em pé enquanto aguardava atendimento e bebê cai no chão em hospital do DF

Na madrugada desta quarta-feira (13), uma mulher deu à luz em pé enquanto esperava atendimento na recepção do Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal. O bebê caiu no chão e deve passar por exames ainda hoje para avaliar se houve sequelas. As informações são do G1.

À publicação, testemunhas contaram que o barulho da criança caindo no chão foi “alto e assustador” e que muitas pessoas que estavam esperando atendimento correram para socorrê-la.

Já a Secretaria de Saúde do DF afirmou, em nota, que “não há registro de queda” e que a mulher teve o bebê no chão enquanto a equipe do centro obstétrico era chamada. Ainda de acordo com o comunicado, mãe e criança passaram por exames e o quadro clínico de ambas é considerado “bom”.