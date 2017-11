Mãe acelera carro para fugir de assalto em Aparecida e filho de 14 anos é baleado e morto

Atualizada às 9h23.

José Eduardo Fernandes Faria de 14 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (29).

Segundo o delegado regional de Aparecida, André Fernandes, a mãe e o filho saíram de casa por volta das 6h em um Fiat Palio branco. Ao entrarem na Avenida Nossa Senhora Aparecida, que fica próxima a casa da família, a mulher percebeu que estava sendo seguida por dois veículos. “Houve uma tentativa de abordagem. Eles (assaltantes) chegaram a anunciar o assalto. Ela se assustou e eles efetuaram dois disparos”, explicou o policial.

Os tiros atravessaram o vidro do passageiro e atingiram fatalmente José Eduardo. Ao chegar próximo de uma panificadora a mãe percebeu que o filho estava baleado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a morte da vítima. “Foram dois disparos, um atingiu a caixa craniana e o outro a mão direita”, contou André.

De acordo com o delegado, a equipe vai verificar se há câmeras de monitoramento na região e para não atrapalhar as investigações não foram divulgadas informações sobre os veículos utilizados no crime.