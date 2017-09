Mãe é presa suspeita de agredir o filho de 8 anos em Senador Canedo

Atualizada às 10h

Uma mulher de 31 anos foi presa, na noite de domingo (11), suspeita de agredir o próprio filho, de 8 anos, em Senador Canedo, na região metropolitana.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), a mãe teria gravado um vídeo do menino sendo agredido por ela e depois enviado ao pai da criança. A gravação viralizou e a Rotam recebeu a denúncia.

"Nós conseguimos encontrar a residência a noite [de domingo] e, em entrevista, ela confessou o crime, alegando que o menino estava teimoso e que queria dar um corretivo nele", informou o tenente João Rosa Soares Júnior ao G1 Goiás.

A criança estava com hematomas e marcas na costas, peito, braços e pescoço. As agressões foram comprovadas no IML.

Segundo a Polícia Militar, a criança já tinha sido espancada e ameaçada de morte pela mãe. Ele vivia com a mãe, o padrasto e mais cinco irmãos. O pai da criança mora no Tocantins.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de Senador Canedo, onde foi autuada por Tortura. Já o menino foi colocado a disposição do Conselho Tutelar da cidade.