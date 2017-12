Mãe é condenada por acobertar estupros de padrasto contra suas filhas alegando tratamento espiritual

A Justiça de Cachoeira Dourada, no Sul goiano, condenou nesta sexta-feira (8) uma mãe a 123 anos e 18 dias de prisão, em regime fechado, por ter acobertado durante 11 anos abusos sexuais praticados por seu marido contra suas duas filhas, quando ambas tinham menos de 14 anos de idade. Uma das adolescentes ficou grávida do padrasto.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), os abusos ocorreram entre 1996 e 2007. As duas garotas afirmaram à Justiça que não sabiam que estavam sofrendo qualquer tipo de violência sexual, pois acreditavam que o padrasto as submetiam a um tratamento espiritual.

Métodos

Uma das adolescentes relatou em juízo que sua mãe e o padrasto nunca a deixavam ver o que acontecia durante os abusos. Eles tampavam seu rosto com um cobertor.

"(A mãe) deitava as vítimas em uma cama, cobria seus rostos, para que o seu cônjuge efetuasse a penetração, dizendo que introduziria uma seringa, consumando a conjunção carnal. Não bastasse isso, sempre ameaçava as vítimas, dizendo que elas não poderiam contar para ninguém o que acontecia, inclusive batendo nelas quando recusavam realizar o indigitado tratamento", declarou a juiza substituta Laura Ribeiro de Oliveira, da comarca de Cachoeira Dourada, munida dos depoimentos das garotas, em sua decisão.

A mãe está presa desde a última terça-feira (5) no município, que fica a 390 quilômetros de Goiânia. O padrasto que executava os abusos já morreu.