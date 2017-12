Lotes vagos registrados como área construída

A fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) no Setor Marista, além de áreas construídas além do que está registrado no cadastro municipal, também verificou a existência de lotes vagos ainda registrados com a existência de construções, sendo cobrado Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e não Imposto Territorial Urbano (ITU). A medida faz com que o v...