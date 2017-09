Lojistas da região da rua 44 protestam contra ambulantes em Goiânia

Lojistas da região da rua 44 protestam na manhã desta quarta-feira (6), contra a atuação de vendedores ambulantes no comércio da região, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

De acordo com a Associação dos Lojistas da 44, cerca de 400 pessoas participam do ato com faixas e roupas expostas na via. "Os lojistas foram convidados a trazer as mercadorias das lojas para a Rua 44 e a rua vai ficar fechada até às 13h de hoje", afirmou a presidente da Associação dos Lojistas da 44, Priscila Gonçalves.

As lojas ficarão fechadas durante a ação. No inicio da manifestação, o grupo chegou a soltar uma bomba no local. A Polícia Militar informou que já foi acionada para acompanhar o protesto.

"Os lojistas estão clamando pelo poder público, pela Prefeitura de Goiânia, para tomar uma posição e olhar por nós. Já solicitamos uma audiência com o prefeito de Goiânia, mas ainda não tivemos retorno. Também entramos em contato com o superintendente de fiscalização que nos disse que não pode fazer nada", explicou a presidente da Associação.

Priscila disse ainda que as manifestações irão continuar até a Prefeitura de Goiânia tomar uma atitude. "Vamos continuar protestando, cobrando os nossos direitos até que a Prefeitura tome uma posição e olhe por nós, porque afinal de contas, somos nós que pagamos impostos, os ambulantes não pagam e a maior arrecadação do município vem da 44 que recebe compradores e clientes de todo o Brasil e até de fora", finalizou Gonçalves.