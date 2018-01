Localizado corpo de jovem que desapareceu em Lago Corumbá IV, em Goiás

O corpo do homem que desapareceu no Lago Corumbá IV foi encontrado pelos bombeiros na tarde desta segunda-feira (22), em Goiás. Leonardo Oliveira dos Santos, 27 anos, estava com familiares e amigos na Fazenda São Bernardo em Alexânia e não voltou a superfície após um mergulho na tarde de sábado (20).

Assim que notaram o desaparecimento, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros que iniciaram as buscas. De acordo com a corporação, as buscas duraram 46 horas. O corpo foi encontrado a 15 metros da margem do lago e a 12 metros de profundidade. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis removeu o cadáver.