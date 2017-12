Lista para fazer o bem: veja instituições que precisam de doações em Goiânia

- Abrigo Dos Idosos São Vicente De Paulo

O abrigo acolhe atualmente 70 idosos, em regime de internato, que sobrevivem basicamente de doações. Nas redes sociais, a administração divulgou uma lista dos itens que estão em falta, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, materiais hospitalares e remédios.

Telefone: 3253-1199

- Associação Beija-Flor

A entidade atende 240 crianças e adolescente, inseridos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), atendendo as 180 famílias do Bairro da Vitória, São Carlos, Floresta, Boa Vista, Fortaleza, Jardim Curitiba II, IV e Morada do Sol. As crianças podem ter acesso a uma creche e a reforço escolar para crianças que já frequentam a escola.

(62) 3595-2678/981129686

- Associação Casa De Cultura Antônia Ferreira De Souza

Recebe crianças, adolescentes e idosos para um trabalho de convivência por meio de diversas atividades, além de auxiliar cerca de 200 famílias em situação de risco. A principal necessidade é de alimento.

(62) 3575-8580/992180803

- Associação Comunidade Atos “Casa Mateus 25” (55175594) E “ Casa Nossos Pais”

(62) 3595-3648/

- Associação Comunidade Luz Da Vida

(62) 3298-3020

- Apae

Instituição de assistência social que desenvolve ações nas áreas educacional, cultural, saúde, estudo e pesquisa, esportes, formação e qualificação profissional. Ela integra a rede socioassistencial e faz a oferta de serviços de referência à pessoa com deficiência intelectual e múltipla

(62) 3226-8000/8002 3226-8034

- Associação de Serviço à Criança Especial de Goiânia

Atende mais de 100 crianças e adolescentes, com transtorno mental, deficiência intelectual e física com atendimentos nas áreas de Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Musicoterapia, Psiquiatria, Farmácia, Enfermagem e Pedagogia.

(62) 3239-0400

- Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás – Adfego

A entidade trabalha junto de pessoas com deficiência física em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Cerca de 700 pessoas recebem doações. Entre as principais necessidades estão: alimentos, fraldas descartáveis e geriátricas e roupas e calçados até mesmo usados.

(62) 3202-3313/984249941

- Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás – Adveg

Instituição que luta pelos direitos das pessoas com deficiência visual. O principal pedido é de recursos para continuar o trabalho desenvolvido.

(62) 3092-3132/996341212

- Associação dos Hemofílicos do Estado De Goiás

Entidade sem fins lucrativo que presta assistência social aos portadores de hemofilia há 40 anos. Busca a melhoria do atendimento clinico social para portador de Hemofilia e de Von Willebrand, procurando soluções para diminuir as consequências da deficiência e facilitando a inclusão do indivíduo na sociedade. As principais necessidades são recursos para dar andamento ao projeto, cobertores, brinquedos e cestas básicas.

(62) 3291-2219/ 984351661

- Associação dos Idosos do Brasil – Aib

A Aib trabalha em prol da melhor qualidade de vida da pessoa idosa. Conta com 1,2 mil sócios que contam diariamente com diversas atividades, como: ginástica, yoga, cursos, terapia ocupacional, ensaios de corais e coreografias, aulas de alfabetização, inglês, espanhol, tarde dançante, musicoterapia e outras. Além das atividades diversas a AIB serve aos seus públicos, almoço, lanche. Há serviços de: salão de beleza, bazar do novo e usado, encaminhamentos diversos, reuniões, completam os serviços prestados.

(62) 3212-9528/ 32911494

- Associação dos Surdos de Goiânia - Asg

A entidade oferece vários serviços, como fonoaudiologia, psicologia, acompanhamento pedagógico e de intérpretes às pessoas com deficiência auditiva.

(62) 3202-2845/999712260/992852208

- Associação Down de Goiás

Entidade sem fins lucrativos de caráter social, educativo, científico e cultural. Tem como finalidade combater preconceitos relativos à aceitação da pessoa com a Síndrome de Down, conquistar seus direitos e promover a busca de medidas visando o seu desenvolvimento, bem como a sua integração à sociedade e o apoio às famílias.

(62) 3225-8118/8117/35738482/ (62) 8556-5520

- Associação Semente da Vida – Projeto Semear

Com o objetivo de evitar que crianças e jovens fiquem expostos aos riscos das drogas, o Projeto Semear atende famílias carentes nas áreas de educação, esporte, cultural, meio ambiente, assistência social e atendimento de saúde. Além disso, a instituição promove a segurança alimentar e nutricional dos jovens que participam da iniciativa.

(62)3289-6471/ 3578-5840/3440

- Associação Irmãs da Mãe Dolorosa

Os projetos da instituição atendem cerca de 400 crianças e adolescentes da Região Leste de Goiânia. São jovens que vivem em situações de riscos, tais como violências, drogas, álcool e prostituição.

(62) 3208-1044

- Associação Pestalozzi de Goiânia

Nas três unidades da entidade na capital são atendidas crianças e adolescentes com deficiência intelectual, deficiência múltipla, síndromes e transtornos globais do desenvolvimento, além de educandos que apresentam transtornos do espectro autista.

(62) 3515-5659 / (62) 3515-5656 / (62) 3515-5657

- Associação Polivalente São José

Cerca de mil pessoas em média passam por mês pelos projetos da entidade ligada à igreja católica que desenvolve atividades voltadas para a inclusão social através da educação, capacitação profissional e cultura tendo como princípio a ética, o respeito aos valores humanos e conscientização quanto aos deveres e direitos de cidadania.

(62) 3282-1346

- Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum

O abrigo feminino foi criado em 1998 e atende aos anseios das jovens e adolescentes que se encontram nas ruas e em situação de risco e vulnerabilidade. No local são desenvolvidas atividades que colaboram para o crescimento e desenvolvimento humano e coletivo das jovens

(62) 32182070/ (62) 98240-8815

- Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos

É um espaço de convivência comunitária de crianças, adolescentes, famílias e desempregados que apoia os bairros das regiões Mendanha e Noroeste de Goiânia e dos municípios circunvizinhos.

(62) 3297-1013/ 32997753

- Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopatia – Corae

Promove a reabilitação neuropsicomotora e busca a qualidade de vida de pessoas com deficiências múltiplas e integração delas à sociedade. Possui um corpo técnico administrativo de mais de 70 pessoas.

(62) 3251-0306/ 984114411

- Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo

Instituição que promove o atendimento terapêutico e educacional de portadores de necessidades especiais, sem limite de idade. A entidade é mantida através de convênios com órgãos públicos e doações.

(62) 3256-1919 / 3286-6741 / (62) 39322324/996821115

- Centro De Trabalho Comunitário – CTC

A entidade desenvolve ações socioeducativas e culturais com crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação de risco. São atendidas cerca de 470 pessoas que ainda podem ter acesso a cursos profissionalizantes no local.

(62) 3589-2206/2256

- Centro Promocional Todos os Santos do Bairro Capuava

(62) 3581-2119/32997670/32954650/35762788 /(62) 984222590

- Circo Laheto

A ONG é mantida por doações e atende mais de 170 crianças, trabalhando a educação e a inclusão social através da arte circense.

(62) 3281-3301/3515-1072 / (62) 996330551

- Grupo Fraterno de Assistência Social

(62) 3207-7457/ 3292-5255

- Grupo Pela Vidda de Goiânia

Entidade que trabalha pela valorização, integração e dignidade do portador do vírus da Aids.

(62) 3945-5319/ 3095-5319 (62)996038695

- Hospital Espirita Eurípedes Barsanulfo – Casa De Eurípedes

Oferece serviços ambulatoriais de psiquiatria e psicoterapia e internações hospitalares. Aos pacientes egressos das internações psiquiátricas são oferecidos grupos terapêuticos e de apoio específicos para Dependência Química, Transtornos Mentais, depressão e outros.

(62) 3236-1200/ (62) 3236-1269

- Lar das Crianças de Pai Joaquim

Instituição sem fins lucrativos que visa amparar, abrigar e educar gratuitamente crianças e adolescentes do sexo feminino entre 4 e 14 anos.

(62) 3210-2933

- Ministério Filantrópico Terra Fértil

Presta serviços na área de prevenção, desintoxicação e ressocialização de crianças e adolescentes em situação de rua vítimas de maus-tratos, violências e dependência química. São 22 unidades mantidas na capital.

(62) 3241-8723/984133390

- Obras Sociais da Colônia Espírita Nosso Lar

Os serviços são oferecidos para crianças e adolescentes atendidos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). A instituição oferece três refeições diárias, acompanhamento escolar, informática básica, artes, coral, recreação dirigida, atividades esportivas e aulas de moral cristã. A entidade realiza também um trabalho de acompanhamento com as famílias das crianças por meio de visitas, reuniões e palestras sobre temas como drogas e alimentação.

(62) 3249-2647

- Obras Sociais da Irradiação Espírita Cristã - Solar Colombino

A casa foi fundada em 1970 e sobrevive da solidariedade da comunidade. Atualmente, abriga 55 idosos. Doações de roupas, calçados, itens de higiene pessoal, material de limpeza e fraldas são sempre bem-vindas e podem ser entregues pessoalmente no local.

(62) 3224-2133/3280/32412434

- Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (OSCEIA)

Entidade sem fins lucrativos voltada ao amparo à comunidade, com foco na família em risco social. São, ao todo, três unidades em Goiânia.

(62) 3297-3117/ 3208-1646 (62) / 991389006

- Obras Sociais do Centro Espírita “O Consolador”

Atende crianças e jovens carentes e suas respectivas famílias, proporcionando auxílio material e o acesso a cursos de iniciação profissional.

(62) 32081646/981859434

- Obras Sociais do Grupo Espírita Regeneração – Lar Mãe Zeferina

(62) 3597-8412/32181255/36098546

- Obras Sociais Espírita Caminheiros de Jesus

(62) 3588-5009