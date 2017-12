Limpeza do Hugo volta a ser realizada após Estado fazer repasse de R$ 4 milhões

A greve de funcionários responsáveis pela limpeza do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) foi encerrada depois que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) repassou R$ 4 milhões para a Organização Social (OS) Instituto Gerir, responsável pela administração da unidade, na última segunda-feira (11). A paralisação durou quatro dias e foi motivada por atraso no pagamento dos salários.

A empresa responsável pela limpeza, SS Serviços, disse que só poderia pagar os funcionários depois que recebesse o pagamento atrasado da OS gestora do Hugo. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) garantiu um novo repasse de R$ 50 milhões nesta terça-feira (12), mas a SES informou que ele ainda não aconteceu.

No início da noite da última segunda-feira funcionários da limpeza voltaram a trabalhar no Hugo, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde), Flaviana Alves Barbosa, que fez uma visita na unidade. O sindicato não foi responsável pela greve, mas denuncia que a situação de atraso nos repasses e salários é recorrente, prejudicando também os enfermeiros.

Além da limpeza, também estavam em greve trabalhadores da empresa terceirizada responsável pela segurança do hospital, que também voltaram a trabalhar ontem, segundo Flaviana. Já a área de lavanderia estaria paralisada 30% com ameaça de parar 70% na próxima quarta-feira (13), caso os salários atrasados não fossem pagos.

O Hugo nega essa nova paralisação e diz que a unidade está funcionando de forma integral.