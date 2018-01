Liminar suspende transferência de presos do Regime Semiaberto, em Aparecida

Atualizada às 20h41 - 17/01/2018

A desembargadora Amélia Martins de Araújo determinou, via liminar, a suspensão de decisão que determinava a transferência de presos considerados perigosos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, para presídios federais, além do limite máximo de 400 presos na unidade. A decisão foi fundamentada no entendimento de que a ordem da Justiça Federal suprime a competência da Justiça goiana.

No dia 5 deste mês, o juiz Leão Aparecido, em resposta à ação civil pública proposta pela seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), determinou que o Estado limitasse o número de presos na Colônia, onde ficam os presos que cumprem pena no regime semiaberto. O local foi palco de uma rebelião no dia 1º de janeiro que deixou o saldo de nove presos mortos e 14 feridos. Na ocasião, mais de 200 conseguiram fugir.

A liminar concedida por Amélia nesta quarta-feira (17) foi proposta pelo Estado de Goiás, que argumentou que ao abordar essa questão o juízo do foro federal ignorou a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) para apreciar a demanda. Na reclamação, o governo salientou a inexistência de subordinação entre as esferas estadual e federal.

A desembargadora frisou na decisão que a análise de quem são os detentos perigosos necessitará da atuação dos juízes do TJ-GO, em especial daqueles que atuam nas Varas de Execuções Penais. “Nesse contexto, não há dúvida de que o decisum reclamado, data vênia, usurpa a competência e autonomia administrativa deste Tribunal de Justiça, isto porque, como é de conhecimento trivial, inexiste qualquer grau hierárquico entre Justiça Estadual e Federal, apenas atos de cooperação, conforme disciplinado pelo artigo 69 do Código de Processo Civil”, ressaltou. “A hierarquia refere-se apenas às decisões proferidas em processos judiciais pelos Tribunais Superiores.”

Amélia declara também que a decisão gera risco iminente de dano irreparável, “haja vista que a transferência de presos, limitando-os a 400, no prazo de dez dias, acarretará maiores prejuízos que benefícios, ante a possibilidade de rebeliões por superlotação nos presídios que receberem os respectivos detentos”.

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB-GO, Edemundo Dias de Oliveira Filho, diz que deve apresentar nesta quinta-feira (18) um recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) e no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) questionando a decisão da desembargadora. Ele pontua que o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou favorável à ação civil pública movida pela OAB-GO, que teve a liminar derrubada pela Justiça estadual, e que nunca houve questionamento, o que ocorreu apenas após a decisão do juiz Leão Aparecido Alves. A decisão, pontua ele, foi extra petita (quando o juiz concede ao autor coisa diversa da que foi requerida), mas que a Ordem concorda com ela. A ação civil proposta pela OAB pedia apenas a interdição da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. Além disso, acredita que o objetivo já foi atingido. “Na prática, já foi interditado. O Estado só se move com ações como essa da OAB-GO”.

Por nota, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa que as formalidades estavam sendo cumpridas em relação à determinação anterior, que está atenta às decisões judiciais e que continuará executando “todas as medidas administrativas planejadas com o intuito de garantir a melhoria do sistema prisional”. Diz ainda que é característica da Procuradoria-Geral do Estado recorrer de decisões judiciais quando entende que há indícios de inconstitucionalidade. O POPULAR entrou em contato com o procurador-geral do Estado, Alexandre Tocantins, mas ele não atendeu às ligações. Na ocasião da decisão tomada pela Justiça Federal, o governo manifestou que a decisão vinha ao encontro de sua posição, de uma maior participação do governo federal na questão do sistema penitenciário.