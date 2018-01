Licitação da Casa de Vidro é adiada por falta de interessados

A Prefeitura de Goiânia vai fazer novo chamamento para a concorrência pública na licitação para construir o Centro de Cultura e Lazer Casa de Vidro, no Setor Jardim Goiás. Isso ocorre porque o primeiro processo, feito no final de ano passado, não teve nenhuma empresa interessada. A nova chamada em busca de interessados está marcada para o próximo dia 15 de fevereiro, às 9 horas, no Paço Municipal, localizado no Park Lozandes, região Sul da capital.

A obra está parada há quase sete anos e o Paço Municipal anunciou seu retorno em novembro de 2017, com novo edital de licitação e construção orçada em R$ 3,9 milhões. Pelo cronograma atual, as obras devem ser realizadas em nove meses, com financiamento do governo federal. Os servidores municipais tiveram de refazer todo o projeto original. Os custos iniciais somavam mais de R$ 10 milhões.

A Casa de Vidro foi iniciada ainda no mandato passado de Iris Rezende (PMDB), em iniciativa de sua esposa, a então deputada federal Iris de Araújo. A princípio, era para se tratar de uma cúpula toda de vidro, com vários espaços para apresentações artísticas. No entanto, seria necessário alto investimento na climatização e iluminação do local, o que elevou muito os custos e a obra foi iniciada e parada.