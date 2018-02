Lewandowski mantém decisão do TJ-GO e Maurício Sampaio deve ir a júri popular

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou uma decisão anterior e manteve julgamento popular no caso da morte do jornalista Valério Luiz, onde o ex-diretor do Atlético Clube Goianiense, Maurício Sampaio, é apontado como mandante. Há cerca de um mês, Lewandowski havia concedido habeas corpus a Sampaio por que o processo não individualizava as condutas atribuídas a cada um dos réus no processo.

A decisão de Lewandowski acata pedido da subprocuradora-geral da República, Claudia Sampaio Marques, que pediu para que o ministro reanalisasse a anulação da pronúncia do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), de levar tanto Sampaio quando outros três envolvidos a júri popular. A pronúncia pelo júri popular do TJ-GO é de 2015 e não ocorreu por conta dos recursos apresentados pelos quatro acusados.

Sampaio falou com a reportagem e disse que está tranquilo, mesmo sendo massacrado pela opinião pública. “Recebo essa notícia com pesar, apesar de estar tranquilo. Sinto que o poder midiático tem influenciado as decisões. Onde uma pessoa inocente pode ir a júri popular?”, questiona. Ele diz que respeita as decisões, mesmo considerando um absurdo.

Maurício Sampaio relata erros no processo, falta de provas e de acareação com outros acusados. “Eu busco a verdade e não vou desistir. Não existe prova e é tudo muito vazio e fantasioso. Nunca me furtei de dar declarações sobre esse assunto porque não tenho o que temer. Fiquei quatro meses preso, não houve provas até agora. Mas sigo minha vida e espero que a justiça prevaleça.”

Valério Luiz, que era jornalista esportivo, foi morto em 5 julho de 2012, quando saía da emissora de rádio em que trabalhava, em Goiânia. Ele seguia para seu carro quando um motoqueiro se aproximou e disparou várias vezes. Valério morreu no local.