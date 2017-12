Lei do farol gera mais de 560 mil multas em Goiás

O ano de 2017 nas rodovias goianas se encaminha para o fim com 566.835 infrações registradas, até ontem, por ausência de faróis acesos. O número, referente a estradas federais e estaduais, é considerado alto e fica atrás somente do de multas aplicadas por excesso de velocidade, segundo as polícias rodoviárias Federal e Estadual. Do total, 472.946 autuações dizem res...