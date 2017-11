Laudo do IML aponta que moradora de rua goiana morta no Rio de Janeiro passou por cesariana

A necropsia realizada no corpo da moradora de rua anapolina Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos, assassinada com um tiro no peito no último dia 18 de outubro, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, reforçou as suspeitas da família de que ela teve ao menos um filho. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, ao qual O POPULAR teve acesso, aponta ...