Laudo confirma manobra do motorista de ônibus como causa do acidente na BR-020, em Formosa

Laudo da perícia comprova que uma manobra realizada pelo motorista do ônibus é a causa do acidente na BR-020, próximo do município de Formosa. Segundo o Delegado Jandson Bernado da Silva, responsável pelas investigações, indícios revelam que o motorista de ônibus teria tentado retornar a pista, apontando uma possível ultrapassagem. A colisão entre o veículo e duas carretas, que ocorreu no dia 15 de fevereiro, matou nove pessoas, incluindo o motorista e uma bebê.

A perícia constatou que a carreta estava a 90 hm/h, sendo permitidos 80 km/h na via. O homem que dirigia o veículo deve prestar esclarecimentos nesta semana em Guarapuava, município do Paraná. De acordo com Silva, o motorista do caminhão não deve ser indiciado, já que, apesar da velocidade, a causa do acidente teria sido a manobra do ônibus. O delegado aguarda o resultado do laudo cadavérico do motorista de ônibus para mais explicações e o inquérito deve ser encerrado. (Alessandra Rocha é estagiária do Programa de Estágio entre o GJC e a PUC Goiás).