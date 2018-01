Laudo aponta isopor como freio de brinquedo aquático no Parque Mutirama, em Goiânia

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (12), os laudos das perícias realizadas nos brinquedos do Parque Mutirama após o acidente que deixou 11 pessoas feridas em julho do ano passado. De acordo com os documentos, foram encontradas irregularidades em cinco aparelhos. Em um brinquedo aquático, o freio foi improvisado com um pedaço de isopor.

Os laudos apontaram que estes brinquedos, caso estivessem funcionando, corriam o risco de causar um acidente como o que aconteceu com o Twister. Em outros equipamentos, os peritos encontraram fiações expostas, que poderiam causar choques aos usuários, estas feitas de forma inapropriada.

O parque está interditado desde o acidente, no dia 26 de julho de 2017. Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o delegado responsável pelo inquérito, Isaías Pinheiro, afirmou "que o parque ainda não voltou a funcionar devido à falta de vontade pública".

Em dezembro do ano passado, quando venceu o prazo da liminar que impedia o funcionamento do parque por um prazo de 120 dias, o Mutirama seguiu fechado por decisão administrativa. Na época, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) informou que o centro de lazer só poderia ser reaberto após uma licitação para contratar uma auditoria no local. Só depois disso é que será feita uma nova licitação para garantir o efetivo cumprimento das análises e manutenções necessárias no parque.