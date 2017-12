Laudo aponta divergências entre relatos e cena do crime do Caso Robertinho

A mudança de versão e alteração de local de suposto confronto com a Polícia Militar, como verificado nas imagens do caso da morte de um adolescente suspeito de assalto e de sua vítima em Senador Canedo, já foi alvo de questionamento em outra ocorrência neste ano. O POPULAR teve acesso ao laudo da reprodução simulada da morte do estudante Roberto Campos da Silva, de 1...