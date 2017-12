‘Ladrão de alianças’ que atacava mulheres no Setor Bueno é preso em Goiânia

O suspeito de realizar diversos assaltos no Setor Bueno, conhecido como “Ladrão de Alianças”, foi preso na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com o delegado Eli José Oliveira, as mulheres passeavam com as crianças pelo bairro sem carteira e bolsas e, por conta disso, o criminoso roubava as alianças, colares, entre outros acessórios das vítimas. O suspeito, que já tinha passagens por vários crimes, foi conduzido à Central de Flagrantes.

Relatos

Em setembro deste ano, o POPULAR fez uma reportagem que apresentava pelo menos cinco vítimas com relatos de abordagem feita por um homem com as mesmas características — alto, magro e em uma moto preta — na altura da Avenida T-1 com a Avenida T-7.

Um dos últimos casos foi registrado por uma câmera de segurança. No dia 17 de setembro, uma professora de 37 anos estava com o filho indo para um mercado quando foi abordada pelo suspeito. “Ele fez menção de estar armado, pediu a minha aliança, perguntou se eu tinha celular e depois foi embora”, contou na época do crime. Toda a ação durou nem um minuto entre ele avistar a mulher, ir até ela, roubar e ir embora.