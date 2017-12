Ladrão é preso após dormir em sofá de residência que havia invadido

Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (28) em Brazlândia, no Distrito Federal (DF), ao lado de Águas Lindas de Goiás, no Leste goiano, após invadir uma casa para assaltar e adormecer no sofá da sala da residência.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PM-DF), por volta das 4h, uma senhora, vizinha da residência invadida, acionou a corporação e afirmou ter ouvido um barulho no telhado do local. Ao chegaram na residência, os policiais encontraram o dono da casa aguardando do lado de fora pela viatura.

Após uma verificação externa, os militares constataram que alguém havia acessado o telhado da residência. Ao entrarem no imóvel e realizarem uma vistoria nos cômodos, os agentes encontraram o rapaz dormindo no sofá da sala.

Ainda segundo a corporação, quando foi despertado, o invasor começou a falar coisas sem sentido e aparentava estar sob efeito de drogas. Ele foi levado à 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) de Brazlândia e autuado pelo crime de invasão de domicílio.