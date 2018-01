Lúcio Flávio alega “frustração”

Ao sair do encontro com Carmem Lúcia, o presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva postou comunicado em sua rede social informando de sua frustração. Segundo ele, ao afirmar à ministra “que o Estado brasileiro perdeu a soberania de suas prisões, que estão sob o comando do crime organizado”, ouviu dela a fala “carecia de provas”. “O que mais precisamos? A fes...