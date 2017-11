Kaká se recupera bem após cirurgia nos Estados Unidos

Os pais de Carlos Eduardo Capuxo Maia, o Kaká, 9 anos, postaram uma foto do menino após a cirurgia rizotomia dorsal seletiva, no Saint Louis Chindren´s Hospital, em Saint Louis, no Missouri, Estados Unidos, contando que ele está se recuperando bem e agradecendo as orações recebidas.

"Queremos agradecer as orações, de cada um de vocês .A cirurgia terminou e ocorreu tudo bem graças à Deus , agora o Kaká está se recuperando.#gratidao #todospelokaka @lucianomaiafujisom @gabrielacapucho @maria_luiza_capm", escreveu no perfil Todos pelo Kaká. A notícia já tem mais de 20 compartilhamentos, 100 comentários e 660 curtidas.

A família do garoto, os pais Luciano e Gabriela Capuxo e a irmã Maria Luiza, fizeram uma campanha durante sete meses para arrecadação de recursos, já que a cirurgia é muito cara.

Kaká também terá que passar por outras três cirurgias, uma no joelho, outra no pé e uma na virilha, esta última anunciada depois que a família chegou aos Estados Unidos.

A expectativa é que Kaká deixe o hospital no domingo (26) e já inicie as sessões de fisioterapia. A próxima cirurgia está marcada para o dia 8 de dezembro.