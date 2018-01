Kaká completa 10 anos com festa animada em Goiânia

O garoto Carlos Roberto Capuxo Maia, o Kaká, comemorou seus 10 anos e o excelente resultado da série de cirurgias que realizou nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (8) numa casa de festas infantis. A festa foi organizada por diversas empresas e amigos que participaram da campanha Todos pelo Kaká para que ele pudesse fazer a cirurgia rizotomia dorsal seletiva nos Estados Unidos, condição que o fará caminhar. Kaká depende de equipamentos para se movimentar em decorrência da Paralisia Cerebral Espástica que sofreu ao nascer.

"Ele ficou realizado", contou o pai Luciano Maia, sobre a festa que reuniu 150 pessoas. Kaká e a família desembarcou em Goiânia na primeira semana do ano após seis cirurgias em Saint Louis (EUA). A principal e outras menores, complementares. De acordo com seu pai, a equipe médica previu que ele ficaria de pé, com o apoio do andador, após seis meses após a rizotomia dorsal seletiva, mas a resposta veio em duas semanas. T. S. Park, o médico responsável pelo procedimento, elogiou Kaká dizendo que ele nunca tinha visto nada parecido. Park já operou mais de 3 mil crianças do mundo inteiro.

Dentro de dois meses a família espera que ele comece a dar os primeiros passos em casa, sem andador. E, em dois anos, os primeiros passos, sem muleta. Se Kaká seguir à risca a orientação médica, de fazer fisioterapia todos os dias, inclusive aos domingos, durante uma hora e meia, ele terá autonomia no caminhar aos 14 anos.

A festa de aniversário, com temática de super-heróis, contou também com um grupo de animação. Kaká era só alegria. "Foi uma realização", disse Luciano Maia.