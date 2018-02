Justiça suspende cobrança extra por IPTU do puxadinho

Em decisão liminar, a juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, Jussara Cristina Oliveira Louza, suspendeu a cobrança extra do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia baseado unicamente em fotos aéreas digitais, comumente tiradas com auxílio de drones, para identificar quem aumentou as áreas construídas. A prática ficou popularmente conhecida como cobrança do “puxadinho”. Decisão foi divulgada nesta terça-feira (20).

O Judiciário foi favorável ao mandado de segurança protocolado no último domingo (18) pela Câmara Municipal de Goiânia. Desta forma, volta a valer o decreto da Câmara sobre as fotos utilizadas para reajustar os valores de quem aumentou as áreas construídas.

O contribuinte que se sentiu lesado poderá recorrer sobre o valor da cobrança nas unidades de atendimento do município no Paço Municipal, localizado no Park Lozandes, ou nos Vapt Vupts que possuem atendimento da Prefeitura. O questionamento pode ser sobre o valor do IPTU e também em relação à cobrança da multa por não ter informado o acréscimo de área à administração.

