Justiça suspende a venda do Jóquei Clube de Goiás

A Justiça determinou a suspensão da venda do Jóquei Clube de Goiás. Havia uma negociação entre o clube e a Igreja Universal do Reino de Deus, na qual o empreendimento transferiria a propriedade do imóvel, localizado no centro de Goiânia, à entidade religiosa. A decisão torna o imóvel indisponível para o mercado imobiliário.

A ação foi movida pela Procuradoria Geral do Município de Goiânia (PGM) e acatada pela Justiça. A ordem judicial impede a aquisição do imóvel por pessoa física ou jurídica enquanto existir débitos com a municipalidade, que, no caso do Jóquei, gira em torno de R$ 30 milhões.

O judiciário entendeu que a alienação da propriedade poderia caracterizar fraude à execução fiscal. Foi determinado também que Jóquei Clube comprove ter patrimônio suficiente para pagar a dívida que possui com o município.

Na mesma decisão, a Igreja Universal do Reino de Deus foi intimada a informar sobre as negociações em curso. “Com isso, o Município de Goiânia tem resguardado seu direito ao recebimento do crédito tributário em questão”, afirma a Prefeitura.

O presidente do Jóquei Clube, o advogado Manoel de Oliveira Mota, diz ter recebido com estranheza a decisão judicial. “Esse pedido de indisponibilidade já foi negado uma vez há poucos dias, a Prefeitura recorreu e nos causa estranheza a decisão que eu tive conhecimento dela informalmente”, relata ao POPULAR.

Porém, ele qualifica como descabida a determinação. “Isso porque o débito com a municipalidade está garantido com a penhora de bens em um valor dez vezes maior que o valor que a conta com a Prefeitura. Temos garantias reais disso”.

Na visão do presidente, não há outra saída reestabelecer as finanças do empreendimento a não ser a venda. “Ou o Jóquei se desfaz de algum bem ou vai todo o patrimônio para o ‘beleléu’. Acredito que ainda tem a possibilidade de venda para a igreja ou para qualquer outro que tiver a intenção de comprar. Estamos vendo as medidas legais cabíveis nesse sentido”.