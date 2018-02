Justiça nega pedido do Sindilojas para adiar pagamento do IPTU

O juiz Fabiano A. de Aragão Fernandes, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, negou o pedido coletivo dos filiados do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas) para adiar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU referente à cidade. O mandado havia sido protocolado na segunda (19) e teve resposta nesta terça-feira (20).

“A população não entende se o boleto que ela recebeu está correto. Cada dia surge uma situação diferente. Não queremos ficar isentos de pagar nossos impostos, mas também não podemos perder o prazo para pagamento com desconto. Por isso propusemos que a Justiça prorrogue o prazo de vencimento do IPTU até que todo o imbróglio se resolva”, disse o presidente do sindicato, José Carlos Palma Ribeiro.

A alteração da cobrança foi feita no dia 28 de dezembro do ano passado. A Lei Complementar nº 265/2014 prevê que o imposto seja calculado a partir do valor venal da propriedade; na nova regra, é a localização do imóvel levada em conta para gerar o total a ser pago.

Na liminar, alegou-se que não há ainda uma norma na legislação que siga esse modelo de cobrança. Além disso, como faltavam quatro dias para a geração dos boletos do IPTU de 2018 à época, não teria sido respeitado o prazo de 90 dias requerido por lei entre uma decisão e sua efetividade.

O juiz disse não ter encontrado evidências nas provas apresentadas que justificassem a alteração no pagamento. De acordo com ele, "a despeito de a impetrante ter colacionado aos autos duas situações que de fato ilustram o aumento do valor do IPTU, não se pode perder de vista que ela representa inúmeros sindicalizados e, ao menos nesse momento processual, inexistem elementos informativos suficientes para incutir-me plena convicção de que todos eles, sem exceção, sofreram repercussão negativa em seu patrimônio".

Ele autorizou o pagamento do imposto com o valor cobrado atualmente de forma integral.