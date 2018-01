Justiça mantém decisão que permite aumento de IPTU em Goiânia

A Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) decidiu nesta quarta-feira, 24, pela manutenção da decisão que garante à Prefeitura de Goiânia a possibilidade de reajustar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com base na atualização da Planta de Valores feita em 2015. Eles confirmaram liminar que havia sido concedida à gestão municipal pelo desembargador Nicomedes Borges, que pedia a manutenção do veto da lei 10.105 /2017, que limitava o reajuste da tarifa ao valor da inflação.

Em fevereiro do ano passado, o vereador Elias Vaz (PSB) apresentou o projeto de lei – aprovado em setembro do mesmo ano – que limitava o reajuste do IPTU ao índice da inflação, desconsiderando a atualização da Planta de Valores conforme disposta na lei 9.704/2015. A norma em questão estabeleceu aumentos anuais de 5% a 15%, além da inflação, até que o imposto cobrado seja equiparado ao valor de venda dos imóveis. Em outubro, porém, Iris Rezende vetou a matéria, argumentando que a medida causaria renúncia fiscal de R$ 35 milhões ao município.

Ao analisarem o veto do prefeito, os vereadores conseguiram derrubá-lo por 29 votos a 4 em novembro do ano passado, o que motivou a prefeitura a recorrer à Justiça por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin). O deferimento da liminar ad referendum (que ainda deveria ser analisada pelo colegiado) aconteceu em dezembro do ano passado.

Um grupo de vereadores recorreu da decisão, que veio a ser analisada na tarde desta quarta (24). Por unanimidade, os desembargadores decidiram pela manutenção do veto do prefeito, com base no entendimento de que o Município de Goiânia poderia sofrer prejuízo na arrecadação fiscal e dificuldades para cumprir o orçamento tendo em vista os valores de IPTU que deixariam de ser arrecadados.

Presentes à sessão, os vereadores Elias Vaz (PSB), cabo Senna (PRP) e Eduardo Prado (PV) afirmaram que pretendem recorrer.