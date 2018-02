Justiça mantém condenação de homem acusado de estuprar meninas de 5 e 7 anos, em Bonfinópolis

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) manteve condenação a 9 anos e 4 meses de prisão a um homem acusado de estuprar duas meninas, de 5 e 7 anos. O crime teria acontecido em Bonfinópolis, durante uma festa de família.

Segundo a acusação, em maio de 2016, Luiz Carlos de Souza Lima foi convidado a participar de uma reunião que se realizaria na casa da avó paterna das menores, na zona rural daquele município. Durante o encontro, o homem de 56 anos esteve na maior parte do tempo próximo às crianças. Em algumas ocasiões, conforme relataram testemunhas, até as colocava em seu colo.

Ainda segundo a acusação, aproveitando-se da distração das pessoas na festa, o réu conseguiu afastar as irmãs, I., de 5 anos, e H., de 7 anos, e as conduziu até uma casinha ao lado do curral. Ele teria brincado com as meninas e, posteriormente, praticado os abusos, ainda que sem conjunção carnal.

As meninas, então, tentaram sair do lugar, no entanto, antes que as deixasse sair, Luiz Carlos falou que o que tinha acontecido era segredo e pediu que elas não contassem a ninguém. A menina mais nova, porém, relatou o fato à avó, após contar que sentia dor em seu órgão íntimo.

A avó constatou que a vagina de ambas as crianças apresentava vermelhidão e comunicou os outros familiares, que seguiram à procura de Luiz Carlos até encontrá-lo na praça central da cidade. De lá, ele foi levado à Polícia Militar. Durante a investigação e o julgamento do caso, foram colhidas as declarações da mãe das vítimas e de cinco testemunhas arroladas pela acusação, e o réu foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Ele, porém, recorreu da sentença.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Leandro Crispim, ressaltou que não havia dúvidas quanto à responsabilidade de Luiz Carlos pelos crimes. O magistrado observou que este tipo de delito, em geral, é praticado às ocultas e não deixa vestígios e que, dentro desse contexto, a palavra da vítima tem importância fundamental. Para ele, as vítimas quando ouvidas nos autos, afirmaram, sem hesitação, terem sido constrangidas por Luiz Carlos, a permitir que ele praticasse atos libidinosos com elas, além de narrarem com detalhes todo o abuso sofrido.

(Com TJ-GO)