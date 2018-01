Justiça Federal determina afastamento de 17 PMs suspeitos de tortura e ocultação de cadáver em Goiás

Os policiais militares denunciados por tortura e pelo desaparecimento forçado de Célio Roberto Ferreira de Sousa serão afastados de suas funções por determinação da 5ª Vara Federal de Goiás. Os crimes aconteceram há quase dez anos dentro da borracharia Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia, segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF) protocolada na última segunda-feira (15). O caso é um dos três que teve a investigação federalizada em 2014 por “ineficácia do Estado”. Todos os denunciados negam envolvimento.

A decisão do juiz federal Alderico Rocha Santos proíbe que os PMs acusados façam ações de policiamento, além de não poderem sair de casa nos dias de folga e durante a noite, mas permite o exercício de funções administrativas. O documento também determina o recolhimento das armas, distintivos e carteiras funcionais dos policiais.

De acordo com as investigações, na noite de 11 de fevereiro de 2008, 12 policiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) invadiram uma borracharia à procura de um traficante conhecido como “Pica-pau” e flagraram um grupo consumindo crack. Sem encontrar o alvo, os PMs passaram, então, a torturar as pessoas presentes no estabelecimento com pauladas e choques elétricos.

Ainda de acordo com as investigações, uma dessas vítimas, Célio Rodrigues, não suportou ao espancamento e morreu. Seu corpo nunca foi encontrado. Além dos 12 envolvidos diretamente na tortura, também foram denunciados outros cinco que faziam cobertura da ação criminosa.

“Existem indícios suficientes a caracterizar a justa causa para o recebimento da denúncia, inclusive quanto aos policiais que permaneceram do lado externo à borracharia, na medida em que os mesmos determinaram o fechamento do estabelecimento comercial, em frente à borracharia, determinando que fossem embora as pessoas ali presentes, o que denota a vontade deliberada de assegurar a prática ou a continuidade das supostas torturas”, diz trecho da decisão judicial.

Deixarão a atividade policial por determinação da Justiça:

Cristiano Silva de Macena

Valmon Alves Leite

José Valdonete Marques Paula

Theodoro Cruz da Silva

Felisberto Serafim de Sousa Filho

Vivaldo Alves da Silva Filho

Joselito de Jesus Brito

Jurimar Batista Calvão

Adão Marcos David de Andrade

Henrique Silva Ribeiro

Paulo Quintino Filho

Fernando Rodrigues da Silva

Elismar Pureza Martins

Wendell Félix de Lima

Vorigues Messias de Castro Júnior

Gilberto de Queiroz Gomes

Jorge Elias Germano Saliba

No caso de Vorigues, ele também é acusado de ter ameaçado a mãe de uma das vítimas no ano passado. O texto da decisão da Justiça também cita a parte da denúncia do MPF que fala das três testemunhas assassinadas desde o início das investigações.

Em nota para reportagem da última segunda, a Polícia Militar de Goiás defendeu o princípio da presunção de inocência e disse que a Justiça é quem deveria tomar decisões sobre os denunciados e não o Poder Executivo. “Medidas outras a serem tomadas, caso sejam tomadas, cabem exclusivamente ao Poder Judiciário e não a administração da Polícia Militar”, defendeu.