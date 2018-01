Justiça diz que ‘Programa Escola Sem Partido’ instituído em Jataí é ilegal

O juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro entendeu que o Programa Escola Sem Partido, instituído em Jataí por meio de um projeto da Câmara de Vereadores e aprovado nos últimos meses de 2017, é ilegal. A lei municipal proíbe que professores manifestem posicionamento ideológico político e de gênero dentro de sala de aula das escolas públicas. O autor da ação foi o Sindicato Nacional dos Professores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

O magistrado relatou na decisão que “existem dois vícios na lei municipal, de constitucionalidade, pois violou competência da União Federal; e de legalidade, vez que contraria os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), que confere ao docente a faculdade de exteriorizar e comunicar seus conhecimentos, sem amarras prévias, pois concretizar os verbos ensinar e aprender não se faz, somente, com caminhos pré-estabelecidos”.

O juiz ressaltou, também, que a lei municipal proíbe, inclusive, a orientação sexual dos alunos, limitando a abordagem do tema à identidade biológica de sexo.

O tema foi alvo de manifestação no município. No dia 28 de novembro, alunos e professores da rede pública de ensino protestaram em frente à Câmara Municipal pelo fim do que chamaram de “lei da mordaça”.

A autoria do projeto é do vereador José Carapô (Podemos). Em entrevista ao O POPULAR publicada no dia 2 de dezembro de 2017, ele informou que atendeu a uma solicitação nacional do Movimento Brasil Livre (MBL). “Recebi muito mais manifestações de apoio do que críticas, pois a ampla maioria da sociedade jataiense defende o Programa Escola Sem Partido, incluindo aí diversos professores que já se manifestaram favoráveis ao seu conteúdo”, relatou à época.