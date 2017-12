Justiça determina que Museu do Divino, em Pirenópolis, volte a ser cadeia

A prefeitura de Pirenópolis tem 15 dias para desocupar a antiga cadeia de Pirenópolis, onde hoje funciona o Museu do Divino, na Rua dos Pireneus, no Centro Histórico da cidade. A decisão, em caráter liminar, é da juíza Simone Monteiro, que concedeu liminar a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás, que pontuou a falta de local adequado para a custódia de presos provisórios da comarca da cidade. O não cumprimento da decisão acarretará em uma multa diária no valor de R$ 2 mil.

O MP-GO argumenta que a cadeia pública de Pirenópolis foi desativada em 2005, com o consentimento do próprio MP e do Judiciário, para abrigar o Museu do Divino, com o compromisso do governo estadual de construir uma nova unidade prisional em “alguns meses”, o que não ocorreu até o momento.

O órgão ministerial aponta que há dificuldade de realocação de presos provisórios da cidade para outros municípios e que tal “pulverização” causa “embaraços à marcha processual, eis que não é incomum que a escolta penitenciária, sobrecarregada com o número de presos, não disponha de servidores para o transporte do encarcerado no dia designado para a audiência de instrução, situação que enseja a remarcação do ato, atrasando o bom andamento do processo e, consequentemente, seu termo final.”

Outra argumentação é referente ao custo do transporte dos presos. Em sua decisão, Simone Monteiro diz que “a omissão estatal na construção de uma cadeia pública para abrigar presos provisórios, a ocupação do prédio que, anteriormente era utilizado para essa finalidade, pelo Município de Pirenópolis, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida, à integridade física e moral do preso, à razoável duração do processo e à segurança da coletividade.”

A reportagem tentou entrar em contato com o prefeito da cidade, João do Léo (DEM), mas ele se encontra em um evento, e até o fechamento deste texto, não atendeu às nossas ligações.