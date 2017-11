Justiça determina demolição de construções irregulares próximas da Barragem do João Leite

O juiz Clauber Costa Abreu, da 15ª Vara Cível e Ambiental da comarca de Goiânia, determinou que os proprietários da Fazenda Serrania desocupem e realizem a demolição das construções irregulares das Unidades de Conservação do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e Parque Estadual João leite, que é zona de proteção do reservatório do Ribeirão João Leite.

Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária para cada um dos infratores no importe de R$ 5 mil, cujo valor deverá ser convertido em benefício do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Eles terão de providenciar, ainda, a retirada de entulhos do local. O tema já foi retratado em matéria do POPULAR publicada em julho de 2015.

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) apresentou denúncia contra 30 pessoas por ocupação irregular de zona de proteção da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão João Leite. A denúncia aponta que quatro proprietários de áreas que somavam mais de 56 hectares estavam fazendo um loteamento clandestino, ou seja, sem qualquer autorização do poder público.

Conforme o documento, a partir de 2006, os proprietários teriam parcelado o imóvel sem a autorização da Prefeitura de Goiânia.

Autor da denúncia, o promotor de justiça Juliano de Barros Araújo disse que a região não estava sendo ocupada por pessoas com baixa poder aquisitivo. De acordo com ele, foram identificadas construções de R$ 200 mil, R$ 300 mil.

Barros denunciou o loteamento clandestino. A delegada adjunta da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), Lara Melo Oliveira, que presidiu investigações sobre o caso, afirma que identificou venda de uma casa no valor de R$ 500 mil no local. “São verdadeiras mansões”, disse.

Decisão

De acordo com o juiz Clauber Costa Abreu ao analisar os autos, ficou evidente que as ocupações realizadas pelos proprietários da Fazenda Serrania, obviamente, não estão em conformidade com os usos permitidos para a área e as ações por eles provocadas geraram e continuam gerando forte e gradativo processo de deterioração dos atributos ambientais no local, em decorrência de degradação difusa ocasionada, principalmente, pela impermeabilização do solo com construções, cortes nas declividades do terreno, aterramentos com entulhos, derrubada de vegetação, instalação de fossas e, principalmente, pelo uso intensivo e tráfego de veículos pelo local.

Ainda segundo Clauber Costa Abreu, é notório que a prática de tais atos por parte dos proprietários da fazenda potencializa o risco de dano ao meio ambiente e a terceiros de boa fé.

Destacou ainda, que a área abriga importante reservatório de água potável que integra um complexo sistema de abastecimento da população da capital e das cidades vizinhas, conforme indicado nos relatórios presentes no processo.