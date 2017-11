Justiça decreta prisão preventiva de mulher acusada de sequestrar bebê em Goiás

Foi convertida para preventiva a prisão de uma mulher paraense, de 35 anos, acusada de sequestrar bebês de colegas para enganar o marido, após sofrer um aborto de gêmeas, para permanecer no casamento. A decisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (13) durante a audiência de custódia no Fórum Criminal de Aparecida de Goiânia.

O crime foi descoberto na última quinta-feira (9) após a acusada registrar no 4° Distrito Policial (DP) da cidade sobre o sequestro do filho dela, quando na verdade ela mesma teria sequestrado o bebê de outra mulher.

A suspeita ainda foi registrar um boletim de ocorrências, apresentou certidões de nascimento falsas e chegou a enganar a polícia. “Chegou uma mãe falando que sua filha foi sequestrada, trouxe a foto da criança, desesperada, contou uma história na qual as imagens da câmera de segurança batem certinho, então você realmente acha que aquilo aconteceu”, explicou a delegada Ilda Helbingen.

Porém, quando Helbingen falou com a Polícia Civil do Pará, foi informada que já existia um boletim de ocorrências sobre o sequestro de uma criança com as mesmas características do bebê que estava com a suspeita.

Segundo a Polícia Civil, a mulher diz que perdeu os gêmeos quando estava no quarto mês de gravidez e fez um acordo com mais duas mulheres, do Pará e de Aparecida de Goiânia, para pegar os filhos delas e mostrar para o marido como se fossem as filhas deles.