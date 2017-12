Justiça decide por nomeação de agentes prisionais que passaram em concurso

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou nesta quarta-feira (13) a nomeação de quatro pessoas para o cargo de Agente de Segurança Prisional de 3ª Classe. Eles foram aprovados em um concurso de 2014, mas acabaram sendo nomeados para outro cargo, que ganhava 47% a menos que o previsto no edital. Mais de 300 agentes que participaram desse mesmo certame também entraram com recurso contra o Estado e estão aguardando decisão, segundo a Associação dos Agentes e Servidores de Goiás (Aspego).

De acordo com informações da assessoria do TJ-GO, quando os quatro aprovados foram nomeados e empossados, o Estado de Goiás considerou uma alteração na lei posterior à data do concurso: a criação, em 2016, de uma classe inicial de agente prisional com salário de R$ 1,5 mil, menor que o de 3ª classe, previsto em R$ 2,8 mil.

Ainda de acordo com informações do TJ-GO, a corte responsável pela decisão considerou que além do prejuízo financeiro causado pela nomeação errada, houve também o aumento de quatro anos para a aposentadoria de cada agente prisional, pois o novo cargo inicial requer quatro anos de trabalho até o servidor ser promovido a agente de 3ª classe.

O presidente da Aspego diz acreditar que essa decisão sobre quatro casos deve abrir precedentes para que novos agentes prisionais sejam nomeados para a 3ª classe. Ele afirma que mais de 300 servidores estão em situação semelhante. “Agora começa uma nova batalha nossa para esse reconhecimento e para que o Estado cumpra essa decisão”, defende.

A decisão do TJ-GO é em segunda instância. Ainda cabe recurso em instância superior.