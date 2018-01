Justiça dá 48h para matrículas em Cmeis de Goiânia serem normalizadas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia deverá sanar, no prazo de 48 horas, todos os defeitos virtuais para o cadastramento de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis e CEIs). A decisão, via liminar, é da juíza substituta Ítala Colnaghi Bonassini da Silva, que deferiu, nesta quarta-feira (17), pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, proposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) nesta segunda-feira (15).

Pela decisão da juíza, caso o município não solucione o problema técnico, deverá criar mecanismos alternativos para a efetivação do cadastramento. Em caso de descumprimento da liminar, a magistrada arbitrou multa diária no valor de R$ 500,00.

O período de matrículas para alunos nos Cmeis de Goiânia foi aberto no dia 9 deste mês, com a abertura de 8,6 mil vagas. As inscrições são feitas exclusivamente pela Internet. Entretanto, diversos pais e responsáveis reclamaram da incapacidade de concluir o processo devido a dificuldades técnicas, como travamentos, mensagens de erros e dificuldades na escolha das instituições.

Na liminar, Ítala ressaltou que o acesso e atendimento dos menores de zero a seis anos de idade em creches e unidades de pré-escola é direito assegurado pela Constituição Federal, sendo que sua efetivação direta compete ao Município. “O não atendimento, vale dizer, configura omissão governamental, cabendo ao Judiciário intervir, como órgão garantidor desse direito", afirmou.

A juíza decidiu que devido às reclamações dos pais ou responsáveis pelas crianças, pela lentidão, inconsistência e ineficiência do sistema para matrícula nos Cmeis e CEIs, os técnicos de informática do Município de Goiânia e da Secretaria Municipal de Educação deverão empreender todos os esforços para solucionar os problemas virtuais. "Inclusive empregando outras formas de atendimento da população, enquanto não sanada a deficiência tecnológica apontada na exordial", disse a magistrada.

Em nota, a SME informou que na última sexta-feira (12), em atendimento a solicitação do Ministério Público de Goiás, o sistema de matrículas foi revisado, passou por manutenção e, desde então, está em pleno funcionamento. A pasta declara que depois disso, não recebeu registros de reclamações quanto ao acesso do sistema.