Jumento despenca de telhado e assusta moradores; veja vídeo 🎥

Na noite dessa segunda-feira (15), um jumento deixou moradores assustados ao pular no telhado de uma casa em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. As telhas quebraram, o animal ficou pendurado e acabou despencando no chão da cozinha da residência.

O imóvel está localizado em uma área acidentada, onde há um morro de pedras quase no mesmo nível da cobertura da casa. Acredita-se que o jumento pulou em direção ao telhado.

A dona da casa, Tereza Rangel, contou que estava na calçada quando ouviu o barulho e pensou que fosse um gato que tivesse caído no telhado. “Ao chegar na sala vi um jumento preso na madeira do telhado. Não dá para explicar com tudo aconteceu, ele apareceu no telhado, ficou preso e depois caiu”, lembrou.

A cena foi registrada por José Klebson, que mora no mesmo bairro. Ele filmou o momento em que várias pessoas tentam ajudar o animal ainda preso no telhado e caindo em seguida. “A repercussão foi imediata depois que publiquei nas redes sociais”, disse. Apesar do susto, ele foi resgatado sem ferimentos.

Assista ao vídeo: