Julgamentos do serial killer de Goiânia já custaram aproximadamente R$ 1 milhão aos cofres públicos

Os julgamentos do vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 29 anos, apontado como serial killer de Goiânia pela polícia, já custou aproximadamente R$ 1 milhão aos cofres públicos. A estimativa da despesa do Estado é do juiz da 1ª Vara Criminal, Jesseir Coelho de Alcântara.

Tiago Henrique foi condenado, até agora, em 28 júris populares e ainda faltam mais quatro julgamentos. Em outras duas ocasiões ele foi absolvido. Só em homicídios ele foi condenado a 640 anos de prisão. Contudo, existem outras condenações, como porte de arma, assalto a lotérica, totalizando 656 anos. Mesmo assim, pela legislação brasileira, como ressalta o magistrado, ele cumpre somente 30 anos.

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara explica que o custo de R$ 1 milhão é diluído ao longo do processo até a condenação. “Para a realização de um júri popular nós não gastamos menos do que R$ 20 mil. Isso levando em conta deslocamento, refeição, material, energia, água, limpeza, armamentos e cumprimento de mandados. Para realização de um único ato”, relata à Rádio CBN Goiânia.

Porém, segundo ele, existem outros gastos anteriores ao júri. “Temos outros atos, como, por exemplo, a investigação em fase de inquérito policial, que a Polícia Civil também gasta. Temos as audiências, os processos em grau de recurso. Tudo isso somado nós chegamos a uma média de R$ 30 mil para cada ato processual”, diz. “Ora, se ele tem hoje 30 processos que já respondeu e mais quatro ainda pendentes, nós temos uma cifra de aproximadamente R$ 1 milhão dos gastos, no caso do Estado que tem que despender dessa quantia”, complementa.

O magistrado reforça que, por Lei, as famílias das vítimas têm o direito de ter cada caso julgado separadamente. “É o que diz a Lei. Cada caso deve ser julgado individualmente. Não é possível fazer um mutirão. É muito dispendioso sim, mas é o que consta na Lei”.

Ao longo do processo Tiago Henrique é acusado de ter cometido 34 homicídios. “Até mais, se levarmos em consideração que dois estão em andamento. Agora, por outro lado, de maneira individual, eu acredito, pela experiência que tenho, que essa tenha sido a maior pena dada para um réu no País”, destaca Jesseir ao lembrar que o vigilante foi condenado, até agora, a 656 anos de prisão.