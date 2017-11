Juíza decide pela internação definitiva do adolescente que atirou em colegas no Colégio Goyases

A juíza Ítala Colnaghi, do Juizado da Infância e Juventude realizou na manhã de hoje a audiência de Instrução e Julgamento do caso do Colégio Goyases quando, no dia 20 de outubro, um menor matou dois colegas e feriu outros quatro. O jovem, de 14 anos, terá que cumprir medida socioeducativa de até três anos pela gravidade do ato infracional. A sentença determina ainda que ele tenha acompanhamento psiquiátrico e seja avaliado de seis em seis meses.

A audiência foi realizada com a presença do menor, de seus pais, da advogada que o defende, Rosângela Magalhães, de quatro testemunhas - duas de defesa e duas de acusação, e do representante do Ministério Público. De acordo com a advogada, por uma questão de segurança o menor infrator vai cumprir a medida socioeducativa em um centro de internação no interior de Goiás, sem especificar o município. "Ele está ciente da internação, do ato que cometeu e só pede livros", disse ela.

O advogado da maior parte das vítimas do menor, André Bueno, não participou da audiência, mas teve acesso ao processo. Segundo ele, a decisão atende aos interesses dos familiares que esperavam a internação definitiva do menor.

Para lembrar

No dia 20 de outubro, um estudante de 14 anos do Colégio Goyases, em Goiânia, sacou uma arma no intervalo entre as aulas e atirou contra seus colegas em uma sala do 8.º ano. Os adolescentes João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, ambos de 13 anos, morreram no local. Outros quatro alunos – Yago Marques e Marcela Macedo, de 13 anos, Lara Borges, de 14, e Isadora de Morais, de 14 – também foram atingidos, mas escaparam com vida. Filho de policiais militares, o atirador foi detido e encaminhado provisoriamente para uma unidade de internação para adolescentes infratores, em Goiânia.