Jovens são encontrados mortos com cerca de 30 tiros, em Goiânia

Dois corpos foram encontrados em uma estrada do Setor Ilhas do Caribe, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, um homem e um adolescente, teriam sido atingidos por aproximadamente 30 tiros, disparados de uma pistola 9mm. Eles teriam sido executados no local, que liga a capital ao Setor Quinta dos Sonhos, em Abadia de Goiás.

Uma das pessoas encontradas é Marcos Vinícius Rodrigues Neves, de 19 anos, cuja família havia registrado um boletim de ocorrência de seu desaparecimento na mesma noite. Segundo Cristiane Rodrigues dos Santos Neves, mãe do rapaz, ele havia saído de casa por volta das 17h e ido a uma distribuidora de bebidas, no Setor Veiga Jardim 3, em Aparecida de Goiânia, onde costumava frequentar.

De acordo com relatos, conta ela, Marcos e um colega entraram em um carro e, desde então, não foram mais vistos. Por volta das 22h, a família soube da morte. A mãe diz que fotos com a imagens dos corpos começaram a ser enviadas para amigos, até que chegaram à sua filha. No entanto, apenas durante a manhã deste sábado houve a identificação das vítimas.

Segundo Cristiane, a família não tem suspeitas acerca das causas do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).