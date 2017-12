Jovens de 19 e 21 anos se fantasiam de padres e participam de missa transmitida pela TV

Dois rapazes conseguiram participar de uma missa transmitida pela TV Canção Nova nesta quarta-feira (13) fantasiados de falsos padres. De acordo com a Veja, José Lucas Carlos Pinheiro, de 19 anos, e Jonathan Alifer Albuquerque da Silva, de 21, estiveram ao lado do padre Roger Luís da Silva durante a cerimônia, mas acabaram retirados do altar antes que a missa chegasse ao fim.

José Lucas é o criador da fictícia Arquidiocese de Gravatá (PE), cidade onde ele nasceu, e usava o nome de Dom Jorge Heracleo. Ele chegou a criar uma página no Facebook para a diocese falsa, onde há fotos de uma suposta “celebração de posse Episcopal” do rapaz, na qual ele aparece acompanhado de Jonathan Silva e um terceiro falso padre.

Em outubro deste ano, os dois jovens já haviam sido denunciados pela Diocese de Caruaru (PE), a verdadeira responsável pela cidade de Gravatá. Eles foram acusados de celebrar missas e outros sacramentos, “confundindo o povo com roupas litúrgicas da Igreja Católica”. Ainda de acordo com a reportagem, o padre Emerson Mozart da Silva, chanceler da Cúria de Caruaru, e Dom Bernardino Marchió, bispo da cidade, alertam os fiéis da região “a não participarem de celebrações por eles promovidas, pois as mesmas não têm nenhum valor religioso ou sacramental”.