Jovem que se recusa a fazer tratamento de doença crônica é interditado pela Justiça

Portador de uma doença renal crônica, o estudante José Humberto Pires de Campos Filho, de 22 anos, foi interditado pelo próximo ano a tomar decisões relacionadas a sua saúde. Em audiência no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) na última semana, o juiz Éder Jorge nomeou a mãe do rapaz, Edna Maria Alves Borges, de 55, como curadora do jovem. José Humberto se recusa a fazer o trata...