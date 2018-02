Jovem que se afogou em pesque-pague morre após ser resgatado em Goiânia

O jovem de 21 anos que havia sido resgatado ontem (11) no lago de um pesque-pague Setor Parque das Flores, em Goiânia, morreu na manhã desta segunda-feira. Um amigo, de 18 anos, que estava nadando com ele, também se afogou e morreu no local. As informações são do G1.

De acordo com testemunhas, os dois tentavam atravessar o local - que tem cerca de 100 metros de distância de margem a margem - mas não conseguiram.

O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado de helicóptero em estado gravíssimo ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O colega mais novo acabou submergindo e o corpo dele foi localizado minutos depois por mergulhadores dos bombeiros.