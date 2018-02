Jovem que matou a irmã durante briga por controle remoto deverá ser internado

Adilson de Souza Marques, de 20 anos, preso acusado de matar a irmã, Flavia Gabriele de Souza Marques, 18, a facadas por conta de uma briga por um controle remoto, teve o pedido de prisão preventiva decretado nesta tarde (21) durante audiência de custódia conduzida pelo juiz Oscar de Oliveira Sá Neto. O pedido de internação compulsória foi decretado em consequência de transtornos mentais apresentados pelo jovem. O caso aconteceu na casa da família, no Setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, durante a tarde de terça-feira (20).

A jovem sofreu um golpe de faca na barriga, um no peito e outro nas costas. Dada a gravidade dos ferimentos, ela morreu na hora. Segundo a polícia, após o crime, o jovem foi para a casa da vó e, em seguida para o Cais das Amendoeiras fazer um curativo em um ferimento na mão adquirido durante a briga com a irmã, que tentou se defender das facadas. Adilson foi preso em flagrante dentro do Cais, denunciado pela própria família.

A tia de Adilson conta que o jovem sofre de problemas psicológicos. “Ele tem problema”, conta. Segundo ela, o acusado toma remédios controlados desde os 11 anos de idade. “Ele é muito ansioso, nervoso”. Ela comenta que os irmãos nunca tiveram nenhuma briga muito séria. “O que eles tinham era essas discussões que todo irmão tem”, afirma.

Devido a condição de esquizofrenia e bipolaridade constatada através de laudos médicos, o juiz definiu que Adilson cumprisse a prisão preventiva em internação compulsória. A prisão domiciliar solicitada pela defesa do rapaz foi negada, visto a gravidade e a frieza que o crime apresenta. Segundo Sá Neto, o rapaz apresenta riscos a sociedade e deve ter cuidados psicológicos obrigatórios. Ele responderá por homicídio qualificado.

De acordo com o delegado de plantão no momento do crime, Paulo Cesar Bertoldo, o jovem contou que perdeu a cabeça após uma confusão sobre os canais de televisão. Ele assistia a um canal e Flavia queria ver outro e, ao tentar pegar o controle remoto da mão do irmão, a briga teria começado. Em seguida, Adilson teria pego a faca e atacado a irmã. (Fabiana é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)