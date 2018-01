Jovem que jogou rojão e feriu homem após Réveillon em Goiânia é preso: 'foi por brincadeira'

Um autônomo, de 22 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (4), na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia. Ele é acusado de ter lançado um rojão que explodiu e feriu um homem de 27 anos no dia 1º de janeiro. Segundo as informações da Guarda Civil Metropolitano (GCM), dentro do veículo do suspeito foram encontradas quatro bombas e um isqueiro.

O guarda civil metropolitano que preferiu ser identificado apenas como Rodrigues, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), relatou ao O Popular que no dia 31 de dezembro passeava com o filho quando se deparou com um homem dentro de um veículo branco, que passou e disparou um rojão aceso na rua. “O artefato explodiu e o meu filho tem reclamado até hoje de dores no ouvido. Eu também sofri e nós vamos procurar um médico. Fiquei revoltado e peguei a placa dele. Mas poucos dias depois ficamos sabendo de uma pessoa que se feriu mais gravemente em um episódio parecido, com um veículo da mesma cor, e eu decidi correr atrás”, contou.

O GCM destacou o caso envolvendo um homem de 27 anos. Ele estava em uma distribuidora de bebidas, no dia 1º de janeiro, quando foi atingido pelo rojão. O homem veio de Brasília para passar a virada do ano com os amigos.

No dia testemunhas disseram que dois homens passaram em um carro branco pela rua e um deles lançou a bomba acesa.

O jovem teve um ferimento grave no pé esquerdo e foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A unidade de saúde informou, à época, que a vítima sofreu lesões nos músculos e tendões do pé esquerdo e precisou passar por uma cirurgia.

“Era muita coincidência. Conversei com alguns comerciantes e eles me forneceram as imagens das câmeras de segurança e deu para comprovar que era um carro branco e que tinha a mesma placa que eu tinha visto antes”, disse Rodrigues.

Mas, logo depois de sair de um comércio com a gravação, o guarda encontrou o mesmo carro na Avenida Paranaíba na tarde de hoje. “Quando eu vi a mesma placa decidi abordar o rapaz. Dentro do carro eu encontrei outros quatro rojões e um isqueiro. Ele confessou que tinha comprado os rojões no dia 29 de dezembro e estava arremessando na rua para brincar. Mas depois decidiu ficar calado”, informou.

O homem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes. Já em relação à vítima que foi atingida no pé, a reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Hugo, mas não obteve respostas.