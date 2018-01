Jovem que foi encontrada morta amarrada em árvore teria brigado com namorado antes de desaparecer

O namorado da jovem que foi encontrada amarrada a uma árvore em um condomínio de luxo em Bertioga, litoral de São Paulo, procurou a polícia nesta quarta-feira (10) e contou que teve uma briga com a vítima antes do desaparecimento.

O corpo de Gabrielly Teixeira Santos, de 20 anos, foi encontrado no último sábado (6), parcialmente pendurado, com uma corda no pescoço e presa ao galho de uma árvore em um matagal.

Ela foi vista pela última vez na noite de réveillon, em uma festa no condomínio onde estava acompanhada do namorado que é DJ. O nome dele está sendo mantido em sigilo para evitar retaliações, sendo que, no momento, ele não é considerado suspeito nas investigações.

O rapaz não relatou o sumiço da namorada e ela foi dada como desaparecida por seis dias. Após ser intimado a prestar esclarecimentos, ele se apresentou à Polícia Civil na companhia de um advogado e, apesar de admitir a briga, negou qualquer envolvimento com o crime.

Na delegacia, o DJ contou que o casal teve um desentendimento por ciúmes durante a festa da virada em que ele trabalhava e Gabrielly comemorava o aniversário de 20 anos. Os dois teriam ido embora juntos por volta das 3h do dia 1º de janeiro, e se dirigiram a um hotel no mesmo condomínio.

Segundo delegado Sérgio Nassur, o rapaz subiu para o apartamento e a garota permaneceu no carro dele. Depois Gabrielly saiu do veículo e seguiu em direção a um beco, onde seria encontrada morta após seis dias. Em seguida, o DJ desceu e perguntou ao recepcionista para onde ela havia ido. O funcionário indicou e ele seguiu no mesmo sentido.

As imagens das câmeras de monitoramento do local mostraram essa versão, que ainda foi reforçada pelo depoimento do funcionário do hotel, ouvido pelos investigadores. "Não é possível ver se eles [a jovem e o DJ] carregam algo nas mãos, ou se ambos se encontram, mas as imagens mostram, ainda, o rapaz voltando para o hotel momentos depois", explicou o delegado.

Durante a apresentação, o DJ disse que chegou a estar no mesmo local onde a jovem foi encontrada morta, mas não a viu. Ele ainda teria voltado para o hotel e a procurou pelos arredores do condomínio. "As imagens da Riviera mostram isso também", confirma o delegado.

O namorado foi embora do condomínio por volta das 12h30, pois tinha um compromisso durante a tarde. A jovem e o namorado são de São Vicente, na Baixada Santista.

"Para nós, ele disse que acreditava que a namorada tinha pegado carona com alguém”, afirmou o delegado. O DJ contou que em brigas anteriores Gabrielly já teria ficado dias sem aparecer, mas que sempre voltava, por isso não acionou a polícia.

O rapaz entregou ao delegado o celular da namorada e outros bens que ela deixou em seu carro. Ele ainda relatou que entrou em contato com duas amigas da garota para ter notícias, mas nenhuma delas sabiam o paradeiro de Gabrielly.