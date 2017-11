Jovem que ficou paraplégica em atentado no Colégio Goyases grava vídeo agradecendo apoio; veja

A estudante Isadora de Morais, de 14 anos, uma das vítimas do atentado ocorrido no Colégio Goyases em outubro, gravou um vídeo nesta quarta-feira (29) agradecendo o carinho da população, bem como as mensagens de otimismo que vem recebendo. A jovem está internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), desde o dia 09 de novembro.

“Oi pessoal, aqui é a Isadora. Estou aqui no CRER e quero agradecer muito o carinho e as orações de cada um. Logo, logo vou pra casa. Continuem na torcida! Um Beijo”. relata Isadora durante o vídeo.

A estudante também aproveitou a equipe de comunicação do CRER para fazer alguns registros de fotos acompanhada de sua mãe, Isabel Rosa dos Santos.

Para lembrar

No dia 20 de outubro, um estudante de 14 anos do Colégio Goyases, em Goiânia, sacou uma arma no intervalo entre as aulas e atirou contra seus colegas em uma sala do 8.º ano. Os adolescentes João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, ambos de 13 anos, morreram no local. Outros quatro alunos – Yago Marques e Marcela Macedo, de 13 anos, Lara Borges, de 14, e Isadora de Morais, de 14 – também foram atingidos, mas escaparam com vida. Filho de policiais militares, o atirador foi detido e encaminhado provisoriamente para uma unidade de internação para adolescentes infratores, em Goiânia.