Jovem morta que família alegava estar viva é enterrada

Débora Isis Gouveia, de 18 anos, foi enterrada na manhã desta quarta-feira (15) após a necropsia alegar sua morte. A família da jovem se negava a enterrá-la desde domingo (12), quando o hospital havia declarado seu óbito. Sua mãe, Teresa Cristina Mendes, de 48 anos, acreditava que sua filha não havia morrido e sim estava em um estágio de catalepsia, algo que já teria ocorrido na família. As informações são do G1.

Débora faleceu no domingo na Região Metropolitana de Maceió em decorrência a uma infecção renal. O caso foi parar na polícia pela mãe da jovem alegar que sua filha não estava enrijecida ou fria dentro do caixão, exigindo uma nova análise dos médicos. O corpo da jovem foi levado ao Instituto de Medicina de Alagoas (IML) na terça-feira (14) comprovando sua morte.

No entanto, segundo o G1, mesmo com a confirmação do exame, Teresa afirma que a filha ainda estava viva quando foi dada como morta por um hospital particular de Maceió.

"Débora não foi socorrida. Deu como morta domingo, mas ela estava viva dentro do caixão. Nós vimos ela mexendo com as mãos. Ela morreu ontem por negligência. Mas ela veio viva do hospital", disse.

A mãe também pretende entrar com um processo na Justiça para comprovar a negligência da unidade de saúde.